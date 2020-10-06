Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан

По его мнению, конфликт в этом регионе начала Российская Федерация. Для Россия именно реальное обострение является самой большой выгодой. Также Бен Ходжес назвал Российскую Федерацию единственным бенефициаром войны в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", - заявил он.

Также бывший командующий войсками США в Европе заявил, что Америка хочет, чтобы Азербайджан и Армения вернулись к переговорам по данному вопросу, а не использовали армию.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху, журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария.