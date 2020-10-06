В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19: названа дата

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции может стать доступной в Украине во второй половине 2021 года. По его словам, в первую очередь эту вакцину должны получить медицинские сотрудники, люди преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - заявил Ярно Хабихт

В тоже время он добавил, что сами страны смогут решать относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.

Всемирная организация здравоохранения до конца следующего года намерена произвести 2 млрд доз вакцины от коронавирусной инфекции. Отметим, что к программе COVAX официально присоединились 67 стран с высоким и 92 страны с низким уровнями доходов.

За последние сутки в Украине почти 4500 новых случаев заражения.