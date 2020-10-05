Коронавирус в Украине: статистика продолжает расти, данные за 5 октября

Так за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Это меньше, чем рекордные показатели на прошлой недели, где-то на 1000 пациентов, но в выходные всегда этот показатель ниже.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.