08:57 05.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: статистика продолжает расти, данные за 5 октября

Даже на выходных статистика распространения коронавирусной продолжает стремительно расти. Вполне возможно, что ж на этой неделе новый суточный рекорд преодолеет отметку в 5000 случаев.

Коронавирус в Украине: статистика продолжает расти, данные за 5 октября

Так за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Это меньше, чем рекордные показатели на прошлой недели, где-то на 1000 пациентов, но в выходные всегда этот показатель ниже.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.


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