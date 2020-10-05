08:38 05.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: сводка за 5 октября

По состоянию на утро пятого октября ситуация на Донбассе продолжает оставаться стабильной. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

Ситуация на Донбассе: сводка за 5 октября

Так за предыдущие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки и Катериновки были зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, а около Водяного - с автоматической станковой гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Стоит отметить, что это были провокации со стороны противника и они не носили угрозы украинским военным. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС продолжают ликвидировать очаги пожаров. Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми. Наши воины помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселкового инфраструктуры", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток пятого октября была зафиксирована провокация в районе поселка Новолуганское.

Ранее мы сообщали, что происходило на Донбассе второго октября.


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