08:21 02.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: данные за второе октября

Ситуация на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками немного успокоилась. Противник за сутки первого октября два раза нарушал режим полного прекращения огня.

Ситуация на Донбассе: данные за второе октября

Так, с автоматической станковой гранатомета боевики открывали огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку Орехово.В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ДСНС было ликвидировано пожара в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток второго октября и по состоянию на 7:30 боевики уже два раза нарушали режим тишины. Оба обстрела были зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

Напомним, что за предыдущие сутки боевики 11 раз обстреливали украинские позиции.


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