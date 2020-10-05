14:56 05.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Секс, наркотики и рок-н-ролл: глава Нацполиции предлагает узаконить проституцию и марихуану

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о своих планах на легализацию проституции и наркоторговли на территории Украины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на его интервью для РБК-Украина.

Секс, наркотики и рок-н-ролл: глава Нацполиции предлагает узаконить проституцию и марихуану

По его мнению, об этом можно будет говорить в случае, если государство сможет законодательно определить правила игры на этом "рынке".

Также он отметил, что должна быть проведена широкомасштабная дискуссия по воплощению его плана, взвешены все за и против. Глава Нацполиции считает, что легализация проституции могла бы принести неплохой доход бюджет, та как это существует, но никто не платит налоги, а лишь скрывается от властей. Он добавил, что проблема проституции также широко распространена по всему миру.

Глава Нацполиции высказался и о легализации оружия, однако это стоит делать лишь тогда, когда закончатся военные действия не территории восточной Украины.

Относительно наркотиков Клименко сообщил, что у него в распоряжении есть несколько цифр, исходя из которых на территории Украины уже было изъято 2,6 млн доз наркотических веществ. При этом, он считает, что употребление марихуаны должно быть четко определено законом и проводится исключительно в медицинских целях.

"Но на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", - добавил глава НПУ.

Как сообщалось ранее, после аннексии Крыма Российская Федерация продолжает увеличивать количество военнослужащих на полуострове.


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