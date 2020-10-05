Россия увеличивает количество военных в Крыму: что происходит на полуострове

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова рассказала, что Россия в три раза увеличила количество военных в Крыму после аннексии полуострова. Она также отметила, что Российская Федерация продолжает успешную политику колонизации полуострова.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Также Джапарова отметила, что Российская Федерация вкладывает весьма большие деньги в модернизацию всех компонентов военного присутствия на полуострове.

"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, …а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ", - сказала Джапарова.

Также заместитель министра иностранных дел рассказала, что в Крыму часто фиксируются нарушения прав человека.

Ранее мы сообщали, что украинское Министерство иностранных дел готовит международную платформу по деоккупации аннексированного российскими силовиками украинского Крыма.