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Украинские власти рассказали о плане возвращения Крыма

Украинское Министерство иностранных дел готовит международную платформу по деоккупации аннексированного Россией украинского Крыма. В ее рамках планируется проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью lb.ua, передает УРА-Информ.

Украинские власти рассказали о плане возвращения Крыма

Джапарова отметила, что данная международная платформа задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему аннексии Крыма на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации", - резюмировала она.

Также в министерстве добавили, что на втором уровне планируются контакты министров иностранных дел и министров обороны, поскольку необходимо поднимать тему милитаризации Крыма со стороны агрессии Российской Федерации.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - подчеркнулаВВ Джапарова.

Ранее стало известно, что суд арестовал российских 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из временно оккупированного украинскогоКрыма. С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов авиасуден.


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