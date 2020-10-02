12:19 02.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Неутешительный прогноз врача: в Украине возможен "итальянский" сценарий

Только за последние три дня в Украине количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией фиксировало новые рекорды. Если в понедельник еще говорилось о рекорде до 4000 случаев, то теперь можно говорить, что скоро будет по 5000 больных каждого дня.

Неутешительный прогноз врача: в Украине возможен

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк поделилась своим мнением по поводу того, как будет прогрессировать коронавирусная инфекция в Украине в ближайшее время.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Испанский" или "итальянский" сценарии в Украине, конечно же, возможны. Хотя я не думаю, что нам стоит пугать друг друга чьим-то сценарием. Мы и так уже видим свой сценарий. Пока что наши больницы способны принимать пациентов, но они на пределе. Действительно, стационары начинают переполняться, люди боятся, и у нас вторая волна паники начинается", – заявила эксперт.

Она также отметила, что ситуация ухудшается и это было прогнозировано. Екатерина Сояк отметила, что хотелось бы говорить о плате или уменьшению количества больных, однако на данный момент речь идет о нарастание первой волны.

Напомним, что только за последние сутки было зафиксировано более 4500 новых случааев заражения. Это новый суточный рекорд.


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