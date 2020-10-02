Украина закупит вакцину от коронавируса у Китая: стала известна дата первой поставки

Украина уже оговорилась с Китаем о том, что закупит первые партии вакцины. Даже стала известна предварительная дата поставки первой партии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм каналВ Легитимный.

"Наш источник подтверждает, что в Украину будут завозить китайскую вакцину от коронавируса. Первые поставки будут в конце декабря (прям под ёлочку), сейчас уже происходят предзаказы", - сообщается в телеграм канале.

В тоже время отмечается, что на данный момент в Китае работают над 11 вакцинами, в том числе три находятся на финальной стадии тестирования.

"Сейчас известно, что в Китае идут клинические испытания 11 вакцин от COVID-19, четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. Российская вакцина уже существует, но она "условно запрещена" в Украине", - добавляет источник.

Напомним, что за последние сутки в Украине рекордное количество случаев заражения. За 24 часа в стране выявили более 4500 новых пациентов.