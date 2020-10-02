09:27 02.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: очередной рекорд, более 4500 новых случаев

Третий день кряду в Украине фиксируется новый суточный рекорд количества зараженных на коронавирусную инфекцию. И если в предыдущие дни было на менее, чем 100 новых случаев больше, то за последние 24 часа рекорд обновился на более, чем 500 человек.

Коронавирус в Украине: очередной рекорд, более 4500 новых случаев

Так за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 4 633 новых случая COVID-19. При этом предыдущий рекорд был установлен сутками ранее, когда первого октября было зафиксировано 4069 случаев заражения. Третьи сутки кряду в стране фиксируется более 4000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Харьковской области (460), Киеве (447), Днепропетровской области (334) и Одесской области (280). В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксировано 217 661 случай заболевания коронавирусной болезнью.

68 пациентов за последние 24 часа умерли. С начала пандемии в стране зафиксировано 4261 летальный случай.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, стоит ли ожидать возращения жесткого карантина.


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