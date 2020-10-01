Обострение на Донбассе: противник более 10 раз обстреливал украинские позиции

Огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а с автоматической станковой гранатомета - неподалеку Новотроицкого. У Новоалександровки боевики стреляли из стрелкового оружия, вблизи Золотого три раза велся огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Свободный дважды в вечернее время противник применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

С начала суток уже один раз противник нарушил режим прекращения огня. Враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

За сутки 28 сентября было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков.