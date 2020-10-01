15:11 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ляшко рассказал правду: стоит ли украинцам снова ждать жесткого карантина

Все украинцы помнят концовку марта и начало апреля, когда в Украине ввели жесткий карантин, работали только магазины и АЗС, общественный транспорт не работал, многие сидели без работы.

Ляшко рассказал правду: стоит ли украинцам снова ждать жесткого карантина

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам снова опасаться того, что страну из-за пандемии коронавируса фактически снова могут закрыть, то есть вернут жесткий карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинское Радио.

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введенные жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику", – сказал Ляшко.

В тоже время он добавил, что на данный момент в Министерстве здравоохранения ищут "золотую середину" между экономическими и эпидемическим ограничениями, что люди могли работать и это было безопасно.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине так и не наступила первая волна коронавирусной инфекции.


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