Ляшко рассказал правду: стоит ли украинцам снова ждать жесткого карантина

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам снова опасаться того, что страну из-за пандемии коронавируса фактически снова могут закрыть, то есть вернут жесткий карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинское Радио.

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введенные жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику", – сказал Ляшко.

В тоже время он добавил, что на данный момент в Министерстве здравоохранения ищут "золотую середину" между экономическими и эпидемическим ограничениями, что люди могли работать и это было безопасно.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине так и не наступила первая волна коронавирусной инфекции.