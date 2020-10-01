Вот так заявление: в МОЗ считают, что в Украине не было первой волны COVID-19

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине так и не было первой волны коронавируса, а был только постепенный рост.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинское радио.

"Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковый рост количества больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - сказал Ляшко.

Он привел в пример несколько европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Испания и Германия, где четко видно первую волну в марте апреле и сейчас вторую.

Ранее в ВОЗ отметили, что в Украине ожидается до 10 000 случаев заражения коронавирусом каждый день.