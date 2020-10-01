В ВОЗ заявляют, что в Украине будет до 9000 новых случаев COVID-19 каждый день: сейчас рекорд 4000

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине продолжает наблюдаться передача коронавируса в общинах. А это значит, что стоит ожидать еще большего количества новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспільне.

"В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах. Мы не сузили передачу в кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела - ред.), К которому идет много стран. С наших исследований мы знаем, что только каждое четвертое лицо регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия ", - подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.

По его мнению, показатель в девять тысяч случаев заражения за сутки в Украине может наступить уже в декабре.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 4069 случаев COVID-19.