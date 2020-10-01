09:12 01.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине снова более 4000 больных на коронавирус: вторые сутки кряду рекорд

Похоже, что Украине продолжает жить в новых реалиях. Еще пару месяцев тому назад все ужасались показателем в 1000 новых пациентов за сутки, а теперь приходится констатировать факт в 4000 новых случаев.

В Украине снова более 4000 больных на коронавирус: вторые сутки кряду рекорд

Так за последние 24 часа в Украине зафиксировано 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель. Предыдущий был установлен сутками ранее, когда было зафиксировано 4027 случаев заражения COVID-19. Таким образом, вторые сутки кряду в Украине более 4000 больных на коронавирус.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

В общей сложности в стране уже 213 028 человек заразилось коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа 64 пациентов с коронавирусом скончалось. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже 4193 летальных случая.

94 443 инфицированных уже победило болезнь, за последние сутки таких пациентов – 2083.

На данный момент с болезнью продолжает бороться 114 392 человек, это на 1922 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что заседания Верховной Рады отменили из-за коронавируса у депутатов.


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