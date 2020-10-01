В Украине снова более 4000 больных на коронавирус: вторые сутки кряду рекорд

Так за последние 24 часа в Украине зафиксировано 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель. Предыдущий был установлен сутками ранее, когда было зафиксировано 4027 случаев заражения COVID-19. Таким образом, вторые сутки кряду в Украине более 4000 больных на коронавирус.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

В общей сложности в стране уже 213 028 человек заразилось коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа 64 пациентов с коронавирусом скончалось. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже 4193 летальных случая.

94 443 инфицированных уже победило болезнь, за последние сутки таких пациентов – 2083.

На данный момент с болезнью продолжает бороться 114 392 человек, это на 1922 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что заседания Верховной Рады отменили из-за коронавируса у депутатов.