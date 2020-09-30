Депутаты слегли с COVID-19: ВР отменяет заседания

Дмитрий Разумков, который занимает должность спикера парлмаента, призвал нардепов носить маски и средства индивидуальной защиты.

Разумков отметил, что средства защиты в непростое для всех время являются обязательным условием для обеспечения безопасности, добавив, что они могут снять маску после того, как выступят. Спикер сообщил, что заболевшие есть и в сессионом зале, и в аппарате Верховной Рады, а народные избранники ведут себя так, вроде бы эпидемия новой пневмонии сошла на нет, или появилась вакцина, которую уже массово ввели парламентарием.

Также депутаты выдвинули предложение, что бы сделать четверг и пятницу комитетскими днями. Это будет сделано для ограничения количества людей в одном помещении. Спикер ВР отметил, что заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме.

Отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу поддержали 278 нардепов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро отреагировал на скандальные заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина.