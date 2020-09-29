Война на Донбассе: боевики увеличивают количество обстрелов

Так за минувшие сутки 28 сентября было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков. Сначала недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а позже - с станковой противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки были зафиксированы провокации из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня были зафиксированы у населенного пункта Шуми. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 договоренностей. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отмечают в штабе ООС.

За предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков.