Болгария меняет правила для украинцев: теперь туда будет труднее попасть

Если раньше в эту курортную страну можно было украинцам заехать без проблем, то теперь на границе нужно обязательно показывать негативный ПЛР тест на коронавирусную инфекцию. При этом этот тест должен быть сделан за 72 часа до приезда в страну. Новые правила будут действовать с первого октября по 30 ноября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на посольство Украины в Болгарии.

"В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)", - сообщили в посольстве.

Отметим, что Болгария оставалась одной из немногих стран, которые летом принимали украинцев без дополнительных обязательств: страховок и ПЛР тестов.

Ранее мы сообщали, что Польша поменяла правила посещения страны.