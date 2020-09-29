Польша снова меняет правила посещения страны: что изменилось для украинцев

Постановление, вводящее запрет на посадку в Польше самолетов из стран, в которых коэффициент в 14-дневном кумулятивном числе случаев COVID-19 на 100 000 жителей превышает 90, был принято правительством страны в понедельник, 28 сентября.
Как сообщили в Правительственном информационном центре, запрет не распространяется на государства-члены Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Шенгенской зоны и Украины.
Об этом пишет УРА-Информ.
Запрет коснется аэропортов таких, стран, как: Белиза; Босния и Герцеговина; Черногория; Федеративная Республика Бразилия; Королевство Бахрейн; Израиль; Катар; Кувейт; Ливия; Объединенные Арабские Эмираты; Аргентинская Республика; Республика Чили; Республика Эквадор; Республика Индия; Республика Ирак; Республика Колумбия; Республика Коста-Рика; Ливанская Республика; Республика Северная Македония; Республика Мальдивы; Республика Молдова; Республика Панама; Республика Парагвай; Республика Перу; Республика Тринидад и Тобаго; Кабо-Верде; Соединенные Штаты Америки; Султанат Оман; Багамское сообщество.
Как сообщает CIR, коэффициент на 14-дневное кумулятивное количество случаев COVID-19 на 100 000 жителей основано на данных, опубликованных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.
Таким образом, самолеты из Украины могут и дальше летать в Польшу.
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