Польша снова меняет правила посещения страны: что изменилось для украинцев

В Украине обновили список городов по зонам карантина В понедельник, 21 сентября, на территории УкраиныВ в силу вступило новое зонирование по карантинным очагам в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УРА-Информ.

Когда границы снова откроют для украинцев: вице-премьер назвала условие На данный момент почти 50 стран мира открыты для украинских туристов, но европейский Союз все еще закрыт для наших граждан в планах путешествий. Когда же можно будет ожидать восстановления нормальных поездок за границу?

В Польше второй день подряд рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом В пятницу, 31 июля, министерство здравоохранения Польши объявило о 657 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и гибели семи человек. Всего в Польше с начала пандемии инфекция была подтверждена у 45 688 человек, из которых 1716 умерли.

Коронавірус в Україні переступив нову психологічну позначку: дані за 22 вересня Станом на ранок вівторка, 22 вересня, в Україні зафіксовано 181 237 випадків зараження коронавірусів нового покоління родом з китайського Ухань. Про це свідчать свіжі дані, опубліковані на сайті РНБО, передає УРА-Інформ.

Коли Кіпр і Грузія відкриють кордони для українців: нова інформація Багато українських туристів чекають оновленої інформації з приводу того, коли такі популярні курорти, як Грузія і Кіпр відкриють свої кордони для громадян України.

"Люблінський трикутник" - Україна, Польща і Литва домовилися про створення нового формату Україна спільно з Польщею і Литвою домовилися про створення нового формату під назвою "Люблінський трикутник".

COVID19 в Україні набирає обертів: померли півсотні осіб, тисячі хворих За даними, опублікованими сайті РНБО на 24 вересня, на території української держави лабораторно підтверджені 188 106 випадків зараження коронавирусной хворобою. Про це пише УРА-Інформ.

Вже 25 країн відкрилися для українців: представлений список Кількість країн, які відкривають свої кордони для українських туристів продовжує збільшуватися, хоча маленькими, але впевненими темпами.