08:21 30.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Врач рассказал, когда ждать пика заболеваемости на COVID-19 в Украине: ситуация будет еще хуже

На данный момент в Украине фиксируется от 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией в выходные дни до почти 4000 тысяч случаев заражения в будни. При этом, ситуация продолжает ухудшаться и цифры и дальше растут.

Врач рассказал, когда ждать пика заболеваемости на COVID-19 в Украине: ситуация будет еще хуже

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль поделился своим мнение по поводу ситуации с коронавирусом в Украине. Специалист недавно побывал в Украине и увидел, что украинцы не очень серьезно относятся к проблеме.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"То, что я наблюдал – у вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября. Если люди не начнут как-то предостерегаться и будут думать, что смертность от коронавируса – это как обычная смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний… Не носят маски, не соблюдают дистанцию...", - отметил специалист.

Он добавил, что в Израиле ситуация хуже, ведь плотность населения там выше, чем в Украине. Однако роста заболеваемости Украине не избежать.

Напомним, что в Украине уже погибло более 4000 человек от коронавируса.


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