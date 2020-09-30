Врач рассказал, когда ждать пика заболеваемости на COVID-19 в Украине: ситуация будет еще хуже

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль поделился своим мнение по поводу ситуации с коронавирусом в Украине. Специалист недавно побывал в Украине и увидел, что украинцы не очень серьезно относятся к проблеме.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"То, что я наблюдал – у вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября. Если люди не начнут как-то предостерегаться и будут думать, что смертность от коронавируса – это как обычная смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний… Не носят маски, не соблюдают дистанцию...", - отметил специалист.

Он добавил, что в Израиле ситуация хуже, ведь плотность населения там выше, чем в Украине. Однако роста заболеваемости Украине не избежать.

Напомним, что в Украине уже погибло более 4000 человек от коронавируса.