11:40 30.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: есть новый рекорд, преодолели психологический барьер

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает набирать оборотов в Украине. Очередные сутки 29 сентября принесли новый рекорд по количеству случаев заражения опасным вирусом.

Коронавирус в Украине: есть новый рекорд, преодолели психологический барьер

Так за последние сутки было зафиксировано 4027 случаев заражения. Это новый суточный рекорд. Впервые с начала пандемии количество новых пациентов за сутки перевалило отметку 4000. Большое количество новых случаев зафиксировано в Харьковской области. Там только за последние сутки 549 новых пациентов. Также высокие показатели в Донецкой области (345), Днепропетровской области (271) и Львовской области (265).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине уже зафиксировано 208 959 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За последние сутки умерло 64 пациента с COVID-19. В общей сложности в стране зафиксировано уже 4129 летальных случаев.

Сейчас в Украине болеют коронавирусом 112 470 человек. 92 360 человек уже победили болезнь.

Ранее врач рассказал, когда ожидать пика заболеваемости на коронавирус в Украине.


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