В Украине более 200 000 случаев заражения коронавирусом: данные за 28 сентября

С начала пандемии в Украине в общей сложности коронавирусная инфекция подтверждена была у 201 305 человек. Только за последние сутки в стране выявили 2 671 новый случай инфицирования коронавирусом. Стоит напомнить, что в выходные этот показатель всегда ниже, чем в будни. На протяжении более месяца показатель ниже 2000 новых случаев не падает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число новых случаев заражения за последние сутки было зафиксировано в Харьковской области (339), городе Киеве (328) и Одесской (203) области.

За последние сутки в стране умерло 37 человек. В общей сложности в Украине уже зафиксировано 3 996 летальных случаев. Выздоровевших пациентов в Украине на данный момент - 87 882. Сейчас в стране на коронавирус болеют 109 427 человек.

Напомним, что в мире по последних данных умерло уже более миллиона человек из-за коронавируса.