НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки

Украина стоит на пороге стремительного роста инфицированных коронавирусом нового поколения – уже к пятнице, 25 сентября, количество больных новым штамом вируса составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значении 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе, заявил вице-президент НАН Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. Об этом сообщает Обозреватель. По словам Загороднего, также увеличится смертность - до 60-72 случаев при среднем значении 66 в сутки. Об этом пишет УРА-Информ.
Больше всего больных ожидается в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в столице Украины - Киеве.
"Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных свидетельствует о дальнейшем развитии эпидемии. На прошлой неделе в среднем болело 2959 человек, что где-то на 400 случаев превышало предыдущие показатели. Увеличилось также и количество смертей – где-то на 11 случаев, дойдя до 56 в неделю. Худшие показатели с тестированием на Тернопольщине", – подчеркнул академик.
Загородний также отметил, что несколько снизилась смертность среди пожилых граждан страны, но в целом уровень летальности остается на уровне 2%.
Кроме этого, из-за открытия школ с начала сентября и увеличения медицинских проверок, возросло также число инфицированных коронавирусом детей.
"Выздоравливать стали больше – около 1210 в день. Но темпы выздоровления все еще намного меньше темпов роста количества новых инфекций. Вероятно, больше становится здоровых людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование" – уточнил Загородний.
Ранее сообщалось, что 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя.
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