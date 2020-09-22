НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки

Больше всего больных ожидается в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в столице Украины - Киеве.

"Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных свидетельствует о дальнейшем развитии эпидемии. На прошлой неделе в среднем болело 2959 человек, что где-то на 400 случаев превышало предыдущие показатели. Увеличилось также и количество смертей – где-то на 11 случаев, дойдя до 56 в неделю. Худшие показатели с тестированием на Тернопольщине", – подчеркнул академик.

Загородний также отметил, что несколько снизилась смертность среди пожилых граждан страны, но в целом уровень летальности остается на уровне 2%.

Кроме этого, из-за открытия школ с начала сентября и увеличения медицинских проверок, возросло также число инфицированных коронавирусом детей.

"Выздоравливать стали больше – около 1210 в день. Но темпы выздоровления все еще намного меньше темпов роста количества новых инфекций. Вероятно, больше становится здоровых людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование" – уточнил Загородний.

Ранее сообщалось, что 22 сентября, в Украине зафиксированы 181 237 случаев заражения коронавирусом нового поколения родом из китайского Уханя.