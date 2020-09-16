09:30 16.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине рекордное количество смертей от коронавируса: данные за 16 сентября

16 сентября принесло очередной коронавирусный рекорд в Украине. За последние сутки в стране зафиксировано рекордное количество летальных случаев от COVID-19.

В Украине рекордное количество смертей от коронавируса: данные за 16 сентября

За последние 24 часа в Украине в Украине умерло 76 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии. С начала эпидемии в стране уже 3 340 пациентов с коронавирусом скончалось.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки было зафиксировано 2 958 новых случаев заражения. На протяжении месяца этот показатель не падает ниже отметки 2000, более недели – не ниже 2400. В общей сложности 162 660 человека уже заразилось коронавирусом в Украине.

Самое большое количество новых случаев заражения за минувшие сутки было зафиксировано в Киеве (356), Тернопольской (380), Одесской (284), Харьковской (272), Львовской (187), Ивано-Франковской (167) областях.

На данный момент выздоровевших в Украине уже 72 324 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 86 996 человек, что на 1 368 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что в Украине полностью отменят "красную" зону, правила карантина снова поменяют.


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