12:44 15.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине полностью отменят "красную" зону: правила карантина снова поменяют

Вчера вечером, 14 сентября, мэры украинских областных центров обговорили ситуацию с карантином и распространением коронавирусной инфекции с министром здравоохранения Максимом Степановым.

В Украине полностью отменят

Мэр Тернополя Сергей Надал предложил отменить "красную" зону в Украине, и вообще отойти от деления страны на зоны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 1540.com.ua.

"Вопросы борьбы с коронавируса - это не только здравоохранение, это и экономика. Люди должны работать, получать зарплату. Транспорт должен ездить. Дети должны учиться в школах. Конечно, бороться с эпидемией надо. Запретить ночные клубы, дискотеки, застолье с большим количеством гостей в одном помещении, массовые собрания, где не соблюдаются правила безопасности. Но экономика должна функционировать. Нельзя убивать города", - заявил Надал.

По словам городского главы Тернополя, министр здравоохранения отметил, что действительно нужно менять эту ситуацию. По данным Надала, уже в четверг 17 сентября на заседании правительства могут отменить "красную зону" и вообще практику зонирования Украины.

Ранее мы сообщали, что Тернополь стал новым эпицентром коронавирусной инфекции в Украине.


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