Спрей-вакцина против COVID-19: еще один шанс на победу с пандемией

Тесты проведут специалисты из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона на первых 30 добровольцах. В новом составе для пероральной ингаляции используется та же вакцина, которая тестировалась во всем мире в течение многих месяцев и вводилась внутримышечно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

В ингаляционной форме лекарства от астмы и хронической обструктивной болезни легких используются уже много лет. Их вдыхают перорально. Вакцины против назального гриппа также начали использоваться недавно.

Британские специалисты говорят, что хотят посмотреть, какой путь введения вакцины может быть наиболее выгодным: внутримышечно или ингаляционно. Они надеются, что вдыхание препарата обеспечит лучшую защиту от коронавируса SARS-CoV-2, который попадает в легкие через верхние дыхательные пути.

По словам Криса Чиу из Имперского колледжа Лондона, который возглавляет исследование, есть доказательства того, что назальная вакцина против гриппа эффективна и защищает от заражения вирусом гриппа.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество смертельных случаев от COVID-19.