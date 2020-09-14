Тернополь - новый эпицентр пандемии коронавируса: ситуация там самая худшая в Украине

Так за последние 24 часа в области было зарегистрировано 353 новых случая заражения, при этом практически половина в Тернополе – 159 пациентов. В общей сложности в регионе 9226 случая заражения, а в городе – 2515. Последние дни сделали Тернополь практически эпицентром пандемии коронавируса, в городе фиксируется почти 70 новых случаев каждый день, а рекордные 159 пациентов – это и вовсе катастрофа, ведь Тернополь – один из самых маленьких областных центров, а количество пациентов, очень большое по сравнению с другими городами.

Об этом пишет УРА-Информ.

В тоже время только за последние сутки в городе умерло два пациента, а по области еще пять. В регионе с начала пандемии уже умерло 109 человек, в Тернополе – 16.

На данный момент 1516 человек продолжают борьбу с коронавирусом в Тернополе, в больницы продолжают поступать все больше пациентов.

Однако, по мнению городского главы Сергея Надала в Тернополе все нормально. Мэр принял решение не вводить в городе дополнительные ограничения, хотя и город в "красной" зоне, фактически в Тернополе все открыто: школы, детские садики, ТРЦ, а транспорт работает в обычном режиме.