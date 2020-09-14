10:49 14.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246572:labazovych

Тернополь - новый эпицентр пандемии коронавируса: ситуация там самая худшая в Украине

В Тернополе и Тернопольской области самая тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Регион – рекордсмен по количеству новых случаев заражения за сутки.

Тернополь - новый эпицентр пандемии коронавируса: ситуация там самая худшая в Украине

Так за последние 24 часа в области было зарегистрировано 353 новых случая заражения, при этом практически половина в Тернополе – 159 пациентов. В общей сложности в регионе 9226 случая заражения, а в городе – 2515. Последние дни сделали Тернополь практически эпицентром пандемии коронавируса, в городе фиксируется почти 70 новых случаев каждый день, а рекордные 159 пациентов – это и вовсе катастрофа, ведь Тернополь – один из самых маленьких областных центров, а количество пациентов, очень большое по сравнению с другими городами.

Об этом пишет УРА-Информ.

В тоже время только за последние сутки в городе умерло два пациента, а по области еще пять. В регионе с начала пандемии уже умерло 109 человек, в Тернополе – 16.

На данный момент 1516 человек продолжают борьбу с коронавирусом в Тернополе, в больницы продолжают поступать все больше пациентов.

Однако, по мнению городского главы Сергея Надала в Тернополе все нормально. Мэр принял решение не вводить в городе дополнительные ограничения, хотя и город в "красной" зоне, фактически в Тернополе все открыто: школы, детские садики, ТРЦ, а транспорт работает в обычном режиме.


Поделиться

Читайте также:
 
Карантин в Израиле: закрыто почти все, от дома нельзя отходить дальше, чем на 500 метров Коронавирус в Украине: статистика не падает, данные за 14 сентября Вакцина от коронавируса: кто не сможет получить спасительное вещество 100 на 100: стали известны новые подробности обмена пленных
Проишествия
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив