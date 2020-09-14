07:35 14.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246567:labazovych

Ситуация на Донбассе: режим тишины, данные за 14 сентября

На Донбассе продолжается режим полного прекращения огня, однако боевики не на полную его придерживаются.

Ситуация на Донбассе: режим тишины, данные за 14 сентября

Так за предыдущие сутки 13 сентября боевики дважды открывали огонь. Провокации были зафиксированы с подствольных гранатометов вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. Эти выстрели были не прицельными и носили провокационный характер. Украинские военные в ответ на огневые провокации оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидированы один пожар в районе населенного пункта Николаевка и две - неподалеку Марьинки", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток 14 сентября и по состоянию на 7:00 на всей линии франта противник придерживается режима тишины, н было зафиксировано ни выстрелов, ни провокаций со стороны боевиков.

Ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам оккупированного Донбасса, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО.


Поделиться

Читайте также:
 
На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки Интеграция России и Беларуси: в МИД РФ обозначили ключевые проблемы Главный инфекционист США дал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни Кравчук предложил РФ совместно посетить Донбасс
Проишествия
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив