Ситуация на Донбассе: режим тишины, данные за 14 сентября

Так за предыдущие сутки 13 сентября боевики дважды открывали огонь. Провокации были зафиксированы с подствольных гранатометов вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. Эти выстрели были не прицельными и носили провокационный характер. Украинские военные в ответ на огневые провокации оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидированы один пожар в районе населенного пункта Николаевка и две - неподалеку Марьинки", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток 14 сентября и по состоянию на 7:00 на всей линии франта противник придерживается режима тишины, н было зафиксировано ни выстрелов, ни провокаций со стороны боевиков.

Ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам оккупированного Донбасса, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО.