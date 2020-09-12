13:36 12.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кравчук предложил РФ совместно посетить Донбасс

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам оккупированного Донбасса, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО. Об этом политик рассказал в интервью радио Новое время, передает УРА-Информ.

Кравчук предложил РФ совместно посетить Донбасс

Первый президент украинского государства Леонид Кравчук отметил, что предложение поехать на временно оккупированные территории Донбасса он высказал в ходе последнего заседания ТКГ, созванного в связи с обострением ситуации возле населенного пункта Шумы.

"Была очень острая дискуссия, и я предложил российской стороне, что готов поехать в Шумы, если вместе со мной поедет руководитель российской делегации Борис Грызлов. Я прямого ответа не получил, но в ходе обсуждения присутствовавший Козак cказал, что Россия не участвовала и не будет участвовать в таких поездках, потому что это ее не касается. Я сказал, что это позиция России и я не могу ее изменить, но, если возникнет такая необходимость (еще раз подчеркиваю: не ради какого-то имиджа или геройства), я точно готов поехать", – заявил Кравчук.

Ранее сообщалось, что 10 сентября, были обстреляны украинские позиции на временно оккупированных территориях Донбасса.


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