09:02 11.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новый рекорд: в Украине впервые более 3000 больных на коронавирус за сутки

Преодолели отметку 3000. Впервые с начала пандемии коронавируса в стране более 3000 новых пациентов за сутки, и похоже, что это еще не предел.

Новый рекорд: в Украине впервые более 3000 больных на коронавирус за сутки

За последние сутки в стране зафиксировано 3 144 новых случая COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен пятого сентября, тогда было зафиксировано 2 836 случаях заболевания. В общей сложности с начала пандемии 148 756 человек заразилось опасным вирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В столице впервые рекордные 404 случая заражения, также рекорд и в Тернопольской области – 302 случая. Еще в нескольких регионах более 100 новых пациентов - Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ривненской (144), Черновицкой (132), Житомирской (117) и Черкасской (117) областях.

За последние сутки в стране умерло 52 пациента. С начала пандемии - 3 076 летальных случая.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. 67 005 человек победило болезнь.

Вчера Украина преодолела отметку в 3000 летальных случаев. В 


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