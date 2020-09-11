Новый рекорд: в Украине впервые более 3000 больных на коронавирус за сутки

За последние сутки в стране зафиксировано 3 144 новых случая COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен пятого сентября, тогда было зафиксировано 2 836 случаях заболевания. В общей сложности с начала пандемии 148 756 человек заразилось опасным вирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В столице впервые рекордные 404 случая заражения, также рекорд и в Тернопольской области – 302 случая. Еще в нескольких регионах более 100 новых пациентов - Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ривненской (144), Черновицкой (132), Житомирской (117) и Черкасской (117) областях.

За последние сутки в стране умерло 52 пациента. С начала пандемии - 3 076 летальных случая.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. 67 005 человек победило болезнь.

Вчера Украина преодолела отметку в 3000 летальных случаев. В