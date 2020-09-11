Новая реальность: глава МОЗ прокомментировал новый коронавирусный рекорд

Так министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что есть только один путь, который способен остановить распространение коронавирусной инфекции. Он назвал его в Чернигове, где сегодня находится с рабочим визитом в связи с проверкой ситуации в городе с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Остановка коронавируса и уменьшение количества больных – путь один. Это соблюдение правил новой реальности, установленных в стране. Другого не существует. Вирус передается только таким путем", – сказал глава Минздрава.

Напомним, что за последние сутки в стране умерло 52 пациента. С начала пандемии - 3 076 летальных случая. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. 67 005 человек победило болезнь.

Ранее инфекционист Вадим Аристов прогнозировал, что следующий пик принесет 10 000 новых больных каждый день в Украине.