Нас ждет настоящая беда: врач прогнозирует 10 000 больных каждый день

Инфекционист Вадим Аристов считает, что следующий пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет бешеным. По его мнению, в стране в день будет фиксироваться более 10 тысяч больных на коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Главред.

По мнению врача, такая ситуация, случится из-за того, что коронавирус продолжает охватывать все больше новых групп и территорий. Так он отмечает, что распространяется коронавирус также из-за того, что карантин в стране ослабляют, несмотря на то, что количество случаев продолжает расти.

"Снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения... Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным", - заявил врач.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 2100 случаев заражения коронавирусом. В