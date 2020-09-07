10:42 07.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нас ждет настоящая беда: врач прогнозирует 10 000 больных каждый день

Хотя в Украине и так уже на протяжении почти двух недель фиксируется минимум 2000 больных на коронавирус каждый день, а рекорд приближается к 3000, это похоже еще не самые большие цифры.

Нас ждет настоящая беда: врач прогнозирует 10 000 больных каждый день

Инфекционист Вадим Аристов считает, что следующий пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет бешеным. По его мнению, в стране в день будет фиксироваться более 10 тысяч больных на коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Главред.

По мнению врача, такая ситуация, случится из-за того, что коронавирус продолжает охватывать все больше новых групп и территорий. Так он отмечает, что распространяется коронавирус также из-за того, что карантин в стране ослабляют, несмотря на то, что количество случаев продолжает расти.

"Снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения... Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным", - заявил врач.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 2100 случаев заражения коронавирусом. В 


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