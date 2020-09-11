12:22 11.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус: рекордный рост инфекций во Франции, переполненные больницы в Мадриде

Во Франции и Испании фиксируется дальнейший рост числа заражений коронавирусом. Главный эпидемиолог Испании сказал, что еще слишком рано оценивать, могло ли возобновление обучения в учебных заведениях повлиять на высокий уровень инфицирования.

Коронавирус: рекордный рост инфекций во Франции, переполненные больницы в Мадриде

Министерство здравоохранения Франции заявило в четверг, что за последние 24 часа было обнаружено 9843 случая заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост числа инфекций с начала пандемии в этой стране. 4 сентября стало рекордным днем, когда было обнаружено 8 975 новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Власти Мадридского региона признали, что из-за переполненности некоторых больниц пациенты с COVID-19 переводятся в другие учреждения этого региона Испании. Количество перевезенных пациентов не сообщается. Заместитель директора департамента здравоохранения Антонио Сапатеро, заверил, что "это конкретные случаи, потому что давление в больницах в столице асимметрично".

Сапатеро не сообщил ни количество перевезенных пациентов, ни какие медицинские центры переполнены. "Лишь 10 процентов инфицированных в Мадриде доставляются в больницы, и эпидемиологическая ситуация в какой-то степени стабилизируется, что не означает, что мы спокойны", - сказал он.

В Украине за последние сутки более 3000 новых пациентов.


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