Боевики открыли огонь на Донбассе: впервые за три дня

Изменилась ситуация на Донбассе. После двух дней, когда боевики полностью не открывали огонь, вчера, 10 сентября, были обстреляны украинские позиции.
Так за вчерашние сутки противник трижды обстреливал позиции украинских военнослужащих. Враг обстрелял из стрелкового оружия позиции военных неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. В итоге для благодаря действиям украинских военных никто не пострадал. Кроме того, два враждебных обстрелы зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого. Сначала боевики использовали трассирующими шар для поджога травы, а позже открыли огонь по позициям украинских военных.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - заявили в штабе ООС.
В тоже время с начала суток 11 сентября по состоянию на 7:30 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было.
Ранее боевики два дня придерживались режима полного прекращения огня.
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