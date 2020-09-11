Боевики открыли огонь на Донбассе: впервые за три дня

Так за вчерашние сутки противник трижды обстреливал позиции украинских военнослужащих. Враг обстрелял из стрелкового оружия позиции военных неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. В итоге для благодаря действиям украинских военных никто не пострадал. Кроме того, два враждебных обстрелы зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого. Сначала боевики использовали трассирующими шар для поджога травы, а позже открыли огонь по позициям украинских военных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - заявили в штабе ООС.

В тоже время с начала суток 11 сентября по состоянию на 7:30 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было.

Ранее боевики два дня придерживались режима полного прекращения огня.