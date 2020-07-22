Стала известна стоимость вакцины от COVID-19

Вакцина противВ коронавирусной инфекции нового поколенияВ может появиться уже к концу 2020 года. Стоимость препарата от смертельной болезни может составить всего 2,5 евро, или же 80 украинских гривен. Такое заявление сделал глава фармкомпании AstraZeneca Паскаль Осорио, которая сейчас принимает участие в разработке вакцины от коронавирусной инфекции совместно с учеными Оксфордского университета,В сообщает The Independent, передает УРА-Информ.
По его словам, существует цель сделать препарат против коронавирусной инфекции максимально доступным из-за высокой угрозы смертности населения планеты. Поэтому вакцину планируют продавать без наценки.
"Наша цель – донести вакцину до каждого и сделать это на некоммерческой основе, поэтому мы будем предоставлять вакцину по себестоимости. По себестоимости это будет около 2,5 евро за единицу", – утверждает Осорио.
Также он добавил, что если все мероприятия, которые были запланированы ранее пройдут успешно, вакцину от COVID-19 можно ожидать ближе к концу текущего года.
"Мы проводим клинические испытания, которые позволяют нам выиграть время", – подчеркнул гендиректор компании.
Как сообщалось ранее, всего через месяц после снятия эпидемической угрозы испанским правительством в стране зафиксировано более 18 000 новых коронавирусных инфекций. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что он будет координировать борьбу с COVID-19 в наиболее пострадавших частях страны.