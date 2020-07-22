Стала известна стоимость вакцины от COVID-19

По его словам, существует цель сделать препарат против коронавирусной инфекции максимально доступным из-за высокой угрозы смертности населения планеты. Поэтому вакцину планируют продавать без наценки.

"Наша цель – донести вакцину до каждого и сделать это на некоммерческой основе, поэтому мы будем предоставлять вакцину по себестоимости. По себестоимости это будет около 2,5 евро за единицу", – утверждает Осорио.

Также он добавил, что если все мероприятия, которые были запланированы ранее пройдут успешно, вакцину от COVID-19 можно ожидать ближе к концу текущего года.

"Мы проводим клинические испытания, которые позволяют нам выиграть время", – подчеркнул гендиректор компании.

Как сообщалось ранее, всего через месяц после снятия эпидемической угрозы испанским правительством в стране зафиксировано более 18 000 новых коронавирусных инфекций. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что он будет координировать борьбу с COVID-19 в наиболее пострадавших частях страны.