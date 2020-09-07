08:42 07.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ад на Донбассе: трое украинских военнослужащих погибло, есть раненые

Вчерашние сутки стали одними из самых трагически на Донбассе за последние несколько недель.

Ад на Донбассе: трое украинских военнослужащих погибло, есть раненые

За шестое сентября трое украинских военных на Донбассе, погибло, еще трое получило ранения.

Так двое украинских военных погибло, когда были отрезано пламенем огня от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвалось на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сначала боевики нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий, которого в срочном поряжке отправили в больницу.

"На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловка, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - отметили в штабе ООС.

В тоже время у Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

Украинские военные отвечали на обстрелы своих позиций, впервые с момента перемирия открыв огонь.

Напомним, что третьего сентября была зафиксирована одна провокация со стороны противника.


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