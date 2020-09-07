09:27 07.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пандемия коронавируса в Украине: количество новых больных не падает ниже отметки 2000, данные за 7 сентября

Пандемия коронавируса серьезно захватила Украина. На протяжении почти двух недель показатель новых случаев заболеваемости не падает ниже уровня 2000.

Пандемия коронавируса в Украине: количество новых больных не падает ниже отметки 2000, данные за 7 сентября

Так за последние сутки шестого сентября в Украине было зафиксировано 2 174 новых случая заражения. Рекорд был установлен пятого сентября - 2 836 случаях заболевания. В общей сложности в Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 138 068 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в нескольких регионах Украины зафиксировано более 100 случаев заражения: в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163), Ивано-Франковской (161), Одесской (142), Харьковской (139), Сумской (105) и Ривненской (102) областях.

За сутки умер 31 пациент. С начала пандемии 2877 летальных случаев уже зафиксировано. На этой неделе, скорее всего, будет преодолел рубеж в 3000 смертей.

62 606 человек уже победило болезнь. 72 585 человек продолжает борьбу с болезнью, это на 1 764 больше, чем днем ранее.

Ранее ВОЗ заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года.


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