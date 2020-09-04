ВОЗ заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года

Как она отметила, на текущий момент нету ни одной вакцины, которая является кандидатом на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективность на уровне не менее 50%.

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний, - ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - заявила Харрис.

ТАкже она подчеркнула, что все данные, которые были получены в ходе клинических испытаний, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой, и только после этого можно уже говорить о массовой вакцинации населения планеты.

"Многие люди уже сделали прививку, но мы так и не знаем, действует ли вакцина... на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - добавила Харрис.

Как стало известно ранее, несмотря на то, что в Украине количество случаев коронавирусной инфекции продолжает расти, все больше стран мира продолжает открывать свои границы для граждан Украины.