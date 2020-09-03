Что происходит на Донбассе: данные о перемирие за 3 сентября

На Донбассе продолжает действовать режим полного прекращения огня. Однако в полней мере боевики его не придерживаются.
Так за последние сутки второго сентября была зафиксирована одна провокация со стороны противника. Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать украинских военнослужащих вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали, ведь это была провокация. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела со стороны Украины нет.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.", - сообщили в штабе ООС.
Отметим, что с начала суток третьего противник придерживается режима полного прекращения огня. Не зафиксировано ни одной провокации или обстрела.
Напомним, что сутками ранее, первого сентября, было зафиксировано три провокации со стороны боевиков.
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