08:31 03.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что происходит на Донбассе: данные о перемирие за 3 сентября

На Донбассе продолжает действовать режим полного прекращения огня. Однако в полней мере боевики его не придерживаются.

Что происходит на Донбассе: данные о перемирие за 3 сентября

Так за последние сутки второго сентября была зафиксирована одна провокация со стороны противника. Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать украинских военнослужащих вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали, ведь это была провокация. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела со стороны Украины нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.", - сообщили в штабе ООС.

Отметим, что с начала суток третьего противник придерживается режима полного прекращения огня. Не зафиксировано ни одной провокации или обстрела.

Напомним, что сутками ранее, первого сентября, было зафиксировано три провокации со стороны боевиков.


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