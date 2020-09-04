14:34 04.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже 48 стран открыли свои границы для украинцев: обновленный список

Несмотря на то, что в Украине количество случаев коронавирусной инфекции продолжает расти, все больше стран мира продолжает открывать свои границы для граждан Украины.

Уже 48 стран открыли свои границы для украинцев: обновленный список

Во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что еще три страны открыли свои границы для украинских туристов, которые намерены поехать на отдых, то есть едут в целях туризма, а не по работу.

Об этмо пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.

Полностью список стран, которые открыли границы для украинцев: Бразилия, Доминиканская Республика Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Ранее мы сообщали, что Болгария приняла важное решение для украинских туристов.


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