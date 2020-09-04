11:29 04.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Можно сдавать билеты: коронавирус никуда не уйдет

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в Украине и значительного роста количества новых случаев заражения в нашей стране начали массово продавать билеты на концерты и другие события.

Можно сдавать билеты: коронавирус никуда не уйдет

Политтехнолог Дмитрий Раимов рассказал, что все концерты будут отменять, потому, что ситуация тяжелая и никто не позволит проводить концерты в такой период времени с таким количеством больных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Сдавайте билеты. Это как с самолетами. Когда я говорил, что никто не откроет авиасообщение. А авиакомпании продавали билеты на июнь-июль в Италию, Германию и другие страны. Я говорю, ребята, вас дурят, ничего не уйдет. Все отмоделированные программы и аналитики говорят, что это невозможно. Тогда мне говорили: Дима, не придумывай, все это бред, все мы полетим летом. И куда мы полетели летом? У нас открыты прекрасные страны: Афганистан, Ирак, Иран, Сомали. Турция и Египет – пока что открыты, остальные страны не открыты", — сказал он.

Он добавил, что те, кто продает билеты лукавят, потому, что никто не разрешит проводить концерты, особенно в закрытых помещениях.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 2700 случаев заражения коронавирусом.


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