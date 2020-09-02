07:54 02.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, данные за 2 сентября

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться контролируемой, однако боевики начинают увеличивать боевую активность.

Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, данные за 2 сентября

Так впервые за долгое время было зафиксировано сразу три выстрела в сторону украинских военнослужащих. Так в районе Водяного была зафиксирована огневая активность из стрелкового оружия и АГС-17. Провокации имели место на участках в районе населенных пунктов Майорское, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками", - отмечают в штабе ООС.

С начала суток второго сентября противник придерживается режима полного прекращения огня, провокаций по состоянию на 7:00 зафиксировано не было.

За предыдущие сутки было зафиксировано две провокации со стороны противника.


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