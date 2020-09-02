Коронавирус в Украине: есть рекорд, почти 2500 новых больных, данные за 2 сентября

Так за последние сутки первого сентября в Украине зафиксировано 2 495 случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. Шестой день кряду, даже на выходных, количество новых случаев не падает ниже 2000. Предыдущий рекорд был установлен 29 августа, когда было зафиксировано 2 481 новый пациент.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в трех регионах Украины более 300 новых случаев заражения, еще в трех регионах более 200 новых пациентов и еще в трех – более 100 подтвержденных случаев: в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203), Тернопольской (201), Ивано-Франковской (174), Ривненской (127) и Хмельницкой (111) областях.

В общей сложности 125 798 человек уже заразилось коронавирусной инфекцией в Украине.

Скорее всего этот показатель и дальше будет расти. Ведь по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, к концу сентября в Украине прогнозируется почти 3000 случаев заражения за сутки.