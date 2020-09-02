После первого звонка сразу на карантин: в Бердянске целый класс будет сидеть дома из-за COVID-19

Министерство здравоохранения разработала правила, согласно которым, если у одного из учеников будет обнаружен коронавирус, то весь класс уходит на карантин. Так произошло в одной из школ Бердянска Запорожской области. Там один из классов отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников подросток, зараженный COVID-19. Весь класс будет на карантине о 17 сентября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Бердянский горсовет.

"1 сентября от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай)",В - говорится в сообщении.

При этом, обучение в этом классе будет вестись онлайн. На данный момент в школе проводят все необходимые противоэпидемических меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Также проводится эпидемическое расследование, определяется круг контактных лиц.

Ранее мы сообщали, что родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник.