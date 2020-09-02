08:30 02.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246390:labazovych

После первого звонка сразу на карантин: в Бердянске целый класс будет сидеть дома из-за COVID-19

Только вчера состоялся первый звонок, а же есть класс, которые отправился на карантин из-за коронавирусной инфекции.

После первого звонка сразу на карантин: в Бердянске целый класс будет сидеть дома из-за COVID-19

Министерство здравоохранения разработала правила, согласно которым, если у одного из учеников будет обнаружен коронавирус, то весь класс уходит на карантин. Так произошло в одной из школ Бердянска Запорожской области. Там один из классов отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников подросток, зараженный COVID-19. Весь класс будет на карантине о 17 сентября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Бердянский горсовет.

"1 сентября от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай)",В - говорится в сообщении.

При этом, обучение в этом классе будет вестись онлайн. На данный момент в школе проводят все необходимые противоэпидемических меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Также проводится эпидемическое расследование, определяется круг контактных лиц.

Ранее мы сообщали, что родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник.


Поделиться

Читайте также:
 
Снова перемены: Кабмин ждут очередные отставки Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, данные за 2 сентября В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом Возвращаемся к жесткому карантину: Степанов назвал условие
Проишествия
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив