Дома или в школе: родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник

С первым сентября в Украине стартовал новый учебный год. В связи с коронавирусной пандемией он будет весьма неординарным.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1"В рассказал, что родители школьников могут сами выбирать форму обучения своего ребенка. Вариантов есть несколько.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.
"Сегодня в Украине есть возможность учиться и в традиционной форме, и дистанционной, экстернатной или домашний. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Шмыгаль.
В тоже время он добавил, что в этом году снова будут транслировать на телевидении уроки, чтобы дети в селах также имели возможность учиться дистанционно.
Он также отметил, что маски и антисептики школы должны были закупить за государственные деньги.
"Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель - и мы будем контролировать ситуацию в дальнейшем", - сказал премьер-министр.
Напомним, что за последние сутки в Украине более 2000 новых случаев заражения.
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