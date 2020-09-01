11:46 01.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246370:labazovych

Дома или в школе: родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник

С первым сентября в Украине стартовал новый учебный год. В связи с коронавирусной пандемией он будет весьма неординарным.

Дома или в школе: родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1"В рассказал, что родители школьников могут сами выбирать форму обучения своего ребенка. Вариантов есть несколько.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться и в традиционной форме, и дистанционной, экстернатной или домашний. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Шмыгаль.

В тоже время он добавил, что в этом году снова будут транслировать на телевидении уроки, чтобы дети в селах также имели возможность учиться дистанционно.

Он также отметил, что маски и антисептики школы должны были закупить за государственные деньги.

"Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель - и мы будем контролировать ситуацию в дальнейшем", - сказал премьер-министр.

Напомним, что за последние сутки в Украине более 2000 новых случаев заражения.


Поделиться

Читайте также:
 
Новый рекорд коронавируса в Нью-Йорке: что там происходит Болгария приняла важное решение для украинских туристов: что теперь будет Пандемия коронавируса в Украине: снова более 2000 новых пациентов, почти 50 смертей, данные за 1 сентября Стало известно, когда Украина сможет получить вакцину от коронавируса: придется еще подождать
Проишествия
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив