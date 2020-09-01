Дома или в школе: родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1"В рассказал, что родители школьников могут сами выбирать форму обучения своего ребенка. Вариантов есть несколько.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться и в традиционной форме, и дистанционной, экстернатной или домашний. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Шмыгаль.

В тоже время он добавил, что в этом году снова будут транслировать на телевидении уроки, чтобы дети в селах также имели возможность учиться дистанционно.

Он также отметил, что маски и антисептики школы должны были закупить за государственные деньги.

"Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель - и мы будем контролировать ситуацию в дальнейшем", - сказал премьер-министр.

Напомним, что за последние сутки в Украине более 2000 новых случаев заражения.