Ждем более 3000 новых больных в день: Шмигаль предрекает ухудшение ситуации с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в эфире программы "Сніданок з 1+1" предполагает, что уже в конце сентября – начале октября в стране будет фиксироваться около 3000 новых случаев коронавирусной инфекции каждый день. Такой прогноз дают эксперты и медицинские специалисты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня у нас от двух до двух с половиной тысячи больных ежедневно, по прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до трех тысяч заболевших ежедневно", - отметил Шмыгаль.

При этом, по его данным при таких количества больных каждого дня, загруженность больничных коек в стране составит 80%.

Отметим, что сегодня, первого сентября, начался новый учебный год и дети пошли в школы, что в итоге может привести к новому скачку заболеваемости, хотя в МОЗ говорят, что такого произойти не должно.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 2000 новых случаев заражения коронавирусом.