12:03 01.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246371:labazovych

Ждем более 3000 новых больных в день: Шмигаль предрекает ухудшение ситуации с COVID-19

На сегодняшний момент в Украине стабильно фиксируется от 2000 до 2500 случаев заражения коронавирусной инфекцией каждый день. Это весьма высокий показатель, но похоже стоит ожидать ухудшения ситуации.

Ждем более 3000 новых больных в день: Шмигаль предрекает ухудшение ситуации с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмигаль сегодня в эфире программы "Сніданок з 1+1" предполагает, что уже в конце сентября – начале октября в стране будет фиксироваться около 3000 новых случаев коронавирусной инфекции каждый день. Такой прогноз дают эксперты и медицинские специалисты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня у нас от двух до двух с половиной тысячи больных ежедневно, по прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет до трех тысяч заболевших ежедневно", - отметил Шмыгаль.

При этом, по его данным при таких количества больных каждого дня, загруженность больничных коек в стране составит 80%.

Отметим, что сегодня, первого сентября, начался новый учебный год и дети пошли в школы, что в итоге может привести к новому скачку заболеваемости, хотя в МОЗ говорят, что такого произойти не должно.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 2000 новых случаев заражения коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
Дома или в школе: родители сами могут выбрать, как будет учиться школьник Новый рекорд коронавируса в Нью-Йорке: что там происходит Болгария приняла важное решение для украинских туристов: что теперь будет Пандемия коронавируса в Украине: снова более 2000 новых пациентов, почти 50 смертей, данные за 1 сентября
Проишествия
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив