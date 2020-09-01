Стало известно, когда Украина сможет получить вакцину от коронавируса: придется еще подождать

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания UA: Перший рассказал, когда планируется поставка вакцин в страну. Он отметил, что по предварительным данным вакцина должна поступить в марте следующего года. При этом он добавил, что это самые оптимистические предположения, ведь сейчас никто не может назвать точную дату прохождения всех тестирований вакцинами.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность", - отметил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что с нового учебного года будет запрещено в школах Украины из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране.