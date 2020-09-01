08:31 01.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет запрещено в школах в новом учебном году: важные изменения

Уже сегодня, первого сентября, в Украине открывается новый учебный год. Впервые с марта дети должны пойти в школы, при этом пандемия коронавируса не отступает и этот учебный год будет действительно уникальным.

Что будет запрещено в школах в новом учебном году: важные изменения

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие запреты будут действовать с начала учебного года. Он отметил, что изменения коснутся системы питания школьников. Так например будет запрещен шведский стол. При этом не должны пересекаться разные возрастные группы, аза одним столом могут сидеть не больше четырех человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мыть руки нужно после каждой перемены — это правда, мы это рекомендуем. Но в выполнении каждой рекомендации должен быть здравый смысл. После урока нужно мыть руки, потому что ребенок прикасается к разным поверхностям. Но это не значит, что учитель после урока должен брать 30 детей, заводить в туалет и заставлять мыть руки", - рассказала глава МОЗ.

При этом Степанов отметил, что в МОЗ не ожидают большой вспышки заболеваемости, ведь после открытия датских садиков таких вспышек не было.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в первые дни сентября.


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