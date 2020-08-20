09:21 20.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Египет только с ПЦР-тестом: страна меняет правила для туристов

Все, кто прибывает в Египет должны будут пройти отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбулу.

В Египет только с ПЦР-тестом: страна меняет правила для туристов

Он отметил, что новые правила будут действовать с сентября. Также сообщается, что негативные результаты теста на коронавирус должны будут представлять все туристы, не зависимо из который страны они прилетели.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Правительство также разрешит пятничные молитвы в мечетях с 28 августа при сохранении строгих санитарных норм, которые еще не установлены властями, заявил Мадбули.

В конце июня власти разрешили мечетям и церквям открываться в будние дни, но основные молитвы и службы были приостановлены по выходным, чтобы избежать чрезмерного скопления людей.

В середине июня Египет открыл свое воздушное пространство и несколько туристических объектов, а в начале июля было разрешено посещать пирамиды Гизы, а на площади Тахрир в Каире был открыт Египетский музей.

Туристов могут принять только три мухафаса, в которых расположены всемирно известные курорты - Провинция Красного моря, Южный Синай и Матрух.

Ранее мы сообщали, что с середины августа в популярные курорты туристы могли прилетать без тестов на коронавирусом, а вот для посещения других регионов нужен был тест.


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